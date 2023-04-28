Антонов выразил уверенность, что подобные случаи будут повторяться до тех пор, пока правоохранители не начнут добросовестно исполнять свои обязанности. Он также отметил, что отсутствие наказания для мигрантов-правонарушителей после подобных инцидентов лишь способствует продолжению подобного поведения.