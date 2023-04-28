Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Ростислав Антонов, депутат горсовета Новосибирска, выразил свое мнение относительно инцидента на улице Хилокской, при котором был избит мужчина мигрантами.
Народный избранник подчеркнул, что городские власти недостаточно внимания уделяют профилактике правонарушений среди приезжих. При этом депутат привел свой личный опыт: таксист-мигрант оскорбил его и его семью по национальному признаку, и полиция даже не смогла поговорить с нарушителем, пишет Сиб.фм.
Антонов выразил уверенность, что подобные случаи будут повторяться до тех пор, пока правоохранители не начнут добросовестно исполнять свои обязанности. Он также отметил, что отсутствие наказания для мигрантов-правонарушителей после подобных инцидентов лишь способствует продолжению подобного поведения.
Напомним, что толпа мигрантов напала на новосибирца и избила его. Сейчас их поисками занимается полиция.