Появился свидетель избиения мигрантами мужчины на Хилокской в Новосибирске

Мужчина был избит мигрантами на улице Хилокской в Новосибирске, сообщалось ранее в ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!». Он возвращался с кладбища, где месяц назад похоронил свою мать. В этот день, 26 апреля, он и его жена проходили мимо группы мигрантов. Между ними завязался разговор.