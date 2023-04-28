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Появился свидетель избиения мигрантами мужчины на Хилокской в Новосибирске

28 апреля 2023, 01:39
Фото: ВК/Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!
Мужчина получил травмы

В Новосибирске полиция нашла очевидца избиения мигрантами мужчины на Хилокской

Неизвестные мигранты накинулись на новосибирца в районе Хилокского рынка и начали его избивать. Пострадавший получил травмы. Полиция нашла свидетеля данного происшествия.

Мужчина был избит мигрантами на улице Хилокской в Новосибирске, сообщалось ранее в ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!». Он возвращался с кладбища, где месяц назад похоронил свою мать. В этот день, 26 апреля, он и его жена проходили мимо группы мигрантов. Между ними завязался разговор.

В итоге мужчину начали избивать несколько нападавших, одновременно к ним подключились еще пару людей. Эту историю распространили СМИ.

Новосибирские полицейские нашли очевидца произошедшего инцидента. ГУ МВД продолжает выяснять личности нападавших, но заявлений по данному факту не поступало. Александр Бастрыкин, глава СК РФ, взял ситуацию на контроль.

Напомним, что местные жители опасаются за свою жизнь из-за криминала, который творят некоторые мигранты. Этот район, где находится Хилокский рынок, даже прозвали ГЕТТО.

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#Эмилия Губарева#Мигранты#Полиция#Драка#Хилокский рынок#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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