Появился свидетель избиения мигрантами мужчины на Хилокской в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:39
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Мужчина был избит мигрантами на улице Хилокской в Новосибирске, сообщалось ранее в ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!». Он возвращался с кладбища, где месяц назад похоронил свою мать. В этот день, 26 апреля, он и его жена проходили мимо группы мигрантов. Между ними завязался разговор.
В итоге мужчину начали избивать несколько нападавших, одновременно к ним подключились еще пару людей. Эту историю распространили СМИ.
Новосибирские полицейские нашли очевидца произошедшего инцидента. ГУ МВД продолжает выяснять личности нападавших, но заявлений по данному факту не поступало. Александр Бастрыкин, глава СК РФ, взял ситуацию на контроль.
Напомним, что местные жители опасаются за свою жизнь из-за криминала, который творят некоторые мигранты. Этот район, где находится Хилокский рынок, даже прозвали ГЕТТО.