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Побоищем на Хилокском рынке заинтересовались полицейские

27 апреля 2023, 11:20
Фото: ВК / Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!
Дракой на Хилокском рынке заинтересовались полицейские

В Новосибирске полиция выяснит причины драки на Хилокском рынке

Драка на улице Хилокской с участием граждан из стран ближнего зарубежья находится на контроле в полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Сотрудники полиции города Новосибирска в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, на которой зафиксирован конфликт с участием 6 граждан около одного из домов по улице Хилокской. В настоящее время выясняются обстоятельства и личности всех участников конфликта», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в полиции заявили, что обращения из травмпунктов по поводу драки к ним не поступало. Не было заявления и от пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Уличная драка на Хилокской привлекла внимание и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о результатах.

По предварительной информации, конфликт произошел 26 апреля. Возвращавшийся с кладбища вместе с женой новосибирец мог о чем-то сказать толпе мигрантов в районе Хилокского рынка, после чего его начали избивать. Сообщается, что мужчина был слегка выпивший.

При этом жители Новосибирска с опаской относятся к гражданам СНГ, торгующим на рынке. По их мнению, многие из них не гнушаются криминалом.

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