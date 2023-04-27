Побоищем на Хилокском рынке заинтересовались полицейские

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
«Сотрудники полиции города Новосибирска в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, на которой зафиксирован конфликт с участием 6 граждан около одного из домов по улице Хилокской. В настоящее время выясняются обстоятельства и личности всех участников конфликта», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также в полиции заявили, что обращения из травмпунктов по поводу драки к ним не поступало. Не было заявления и от пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Уличная драка на Хилокской привлекла внимание и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о результатах.
По предварительной информации, конфликт произошел 26 апреля. Возвращавшийся с кладбища вместе с женой новосибирец мог о чем-то сказать толпе мигрантов в районе Хилокского рынка, после чего его начали избивать. Сообщается, что мужчина был слегка выпивший.
При этом жители Новосибирска с опаской относятся к гражданам СНГ, торгующим на рынке. По их мнению, многие из них не гнушаются криминалом.