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Published Сегодня, 01:31

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Updated Сегодня, 01:33

В Новосибирске задержали более 400 подростков, затевающих драки в ТЦ

7 марта 2023, 01:31
Фото: 1MI
В Новосибирске поймали более 400 подростков, затевающих драки в ТЦ
Полиция вычислила и поймала более 400 подростков, планирующих драки в торговых центрах Новосибирска. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Напомним, в прошлую субботу силовики устраивали облаву на участников новой субкультуры ЧВК «Редан» в ТРЦ «Галерея». Там они задержали свыше 300 школьников. На следующий день они поймали около сотни ребят в «Ауре».

После рейда правоохранители вызвали на беседу родителей дебоширов. Затем подростков отпустили домой.

С тремя детьми разговор был серьезнее. Они умудрились подготовиться к дракам тщательнее, принеся с собой баллончик и пневматический   пистолет Umarex PM.

 

В новосибирском ТЦ «Галерея» прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан»
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#Алина Шефер#Общество#Дети#Новосибирск#Новосибирская область
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