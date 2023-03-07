В Новосибирске задержали более 400 подростков, затевающих драки в ТЦ

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Напомним, в прошлую субботу силовики устраивали облаву на участников новой субкультуры ЧВК «Редан» в ТРЦ «Галерея». Там они задержали свыше 300 школьников. На следующий день они поймали около сотни ребят в «Ауре».
После рейда правоохранители вызвали на беседу родителей дебоширов. Затем подростков отпустили домой.
С тремя детьми разговор был серьезнее. Они умудрились подготовиться к дракам тщательнее, принеся с собой баллончик и пневматический пистолет Umarex PM.