В новосибирском ТЦ «Галерея» прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
О том, что в одном из торговых центров прошли задержания, сообщили Atas.info очевидцы.
«Сегодня около 10 подростков задержали. Они были в черном, предположительно, из ЧВК Редан – анимешники. Произошло все в ТРЦ «Галерея» днем», - рассказала свидетельница инцидента.
«В тг-каналах сегодня собирали сходку анимешники. Такая же тема была вчера в Бердске. Каждый день новые места у молодых. Рядом с ТРЦ стояли несколько автозаков, школьников поместили внутрь, что было дальше – не следил», - поделился один из посетителей центра.
Официально информацию о задержаниях в ГУ МВД региона не прокомментировали. Напомним, что накануне группу подростков задержали в ТЦ «Астор» в Бердске.