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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В новосибирском ТЦ «Галерея» прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан»

5 марта 2023, 13:29
Фото: 1MI
Подростков вывели из ТЦ и посадили в автозаки
В воскресенье, 5 марта в Новосибирске прошли массовые задержания подростков, состоящих в новом движение – «ЧВК Редан».

О том, что в одном из торговых центров прошли задержания, сообщили Atas.info очевидцы.

«Сегодня около 10 подростков задержали. Они были в черном, предположительно, из ЧВК Редан – анимешники. Произошло все в ТРЦ «Галерея» днем», - рассказала свидетельница инцидента.
«В тг-каналах сегодня собирали сходку анимешники. Такая же тема была вчера в Бердске. Каждый день новые места у молодых. Рядом с ТРЦ стояли несколько автозаков, школьников поместили внутрь, что было дальше – не следил», - поделился один из посетителей центра.

Официально информацию о задержаниях в ГУ МВД региона не прокомментировали. Напомним, что накануне группу подростков задержали в ТЦ «Астор» в Бердске.

В Бердске задержали толпу подростков из «ЧВК Редан» в ТЦ
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#Эмилия Губарева#Редан#Полиция#Общество#Город#Новосибирск
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