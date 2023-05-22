Новосибирец вступился за подравшихся мигрантов - скандал в соцсетях

На комментарий новосибирца отреагировало множество людей. «Понимаешь, может быть, ты и прав. Но, когда вы приезжаете в страну, то живете по своим законам», - заявил Петр Качанов. «Да тут дело не в том, кому что нравится или не нравится. Здесь нужна законодательная дубинка. Если ты просрочишь регистрацию в Таджикистане, то лепят штраф и забирают паспорт. А у нас просто депортируют, ибо взять нечего», - высказал мнение Андрей Акулов. «А что, в Хилок интернет провели?», - съехидничал Александр Бродский.