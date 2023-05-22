Новосибирец вступился за подравшихся мигрантов - скандал в соцсетях

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
«Вы, которые написали гадости, ничем не отличаетесь от них. Почему бы обо всем не сказать прямо? Я не отрицаю хамское поведение, но везде и в любой религии сказано: не оскорбляй от других! Правду говорят: нет плохих наций и религий, а есть такие, как вы», - возмутился откровенными оскорблениями в адрес приезжих работников Тимур Раимжанов в паблике «АСТ-54» социальной сети «Вконтакте».
Также молодой человек обратил внимание подписчиков на то, что к россиянам, сбежавшим от частичной мобилизации в страны СНГ, местные жители относятся с уважением и не допускают никаких оскорблений в свой адрес. «У каждого своя правда», - отметил Тимур Раимжанов.
Первоначально сообщение о драке появилось в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»
На комментарий новосибирца отреагировало множество людей. «Понимаешь, может быть, ты и прав. Но, когда вы приезжаете в страну, то живете по своим законам», - заявил Петр Качанов. «Да тут дело не в том, кому что нравится или не нравится. Здесь нужна законодательная дубинка. Если ты просрочишь регистрацию в Таджикистане, то лепят штраф и забирают паспорт. А у нас просто депортируют, ибо взять нечего», - высказал мнение Андрей Акулов. «А что, в Хилок интернет провели?», - съехидничал Александр Бродский.
Инцидент с дракой приезжих рабочих произошел вечером 21 мая на улице Хилокской. Сообщается, что мигранты устроили массовую драку, не считаясь с прохожими, из-за чего чуть не пострадала девушка. Кроме того, многие из приезжих были пьяны.