«Умные» кровати и сверчковые фермы будут представлены на Сибирской венчурной ярмарке

«В этом году Сибирская венчурная ярмарка не только расширяет географию участников, но и открывает новые направления — такие как „Креативные индустрии“. В рамках этого направления по поручению Губернатора Андрея Травникова лучшие проекты смогут быть бесплатно презентованы на площадке ярмарки, а также принять участие на льготных условиях в мероприятиях „Российской креативной недели — Новосибирск“ в 2024 году, в настоящее время ведется отбор проектов. Кроме того, в числе нововведений — молодежный трек, посвященный технологическому предпринимательству, для которого будет выделен дополнительный день. Планируется, что молодежный трек станет трамплином для молодежных проектов и школой по развитию предпринимательских компетенций для студенчества», — отметила Ирина Мануйлова.