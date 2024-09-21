Масштабная белорусская ярмарка откроется на площади Ленина

Posted 21 сентября, 05:39
Published 21 сентября, 05:39
Modified 21 сентября, 05:39
Updated 21 сентября, 05:39
С 26 по 29 сентября в Новосибирске пройдут Дни культуры Республики Беларусь. Одним из самых масштабных событий станет ярмарка белорусских товаров, которая начнётся 27 сентября и продлится до 6 октября.
Торговые точки будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00, а в последний день, 6 октября, — до 13:00. На ярмарке будут представлены товары ведущих белорусских предприятий и торговых организаций, включая продукты питания, текстильные изделия и товары лёгкой промышленности из разных городов Белоруссии.
Первая белорусская ярмарка в Новосибирске состоялась в 2014 году и с тех пор традиционно привлекает большое количество покупателей. Большинство мероприятий проходит на площади Ленина, хотя в некоторые годы ярмарка перемещалась на привокзальную площадь.