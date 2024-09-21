Масштабная белорусская ярмарка откроется на площади Ленина

Торговые точки будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00, а в последний день, 6 октября, — до 13:00. На ярмарке будут представлены товары ведущих белорусских предприятий и торговых организаций, включая продукты питания, текстильные изделия и товары лёгкой промышленности из разных городов Белоруссии.