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Posted 21 сентября, 05:39

Published 21 сентября, 05:39

Modified 21 сентября, 05:39

Updated 21 сентября, 05:39

Белорусская ярмарка откроется на площади Ленина

Масштабная белорусская ярмарка откроется на площади Ленина

21 сентября 2024, 05:39
Фото: 1MI
Белорусская ярмарка откроется на площади Ленина

Белорусскую ярмарку откроют на площади Ленина в Новосибирске 27 сентября

В Новосибирске с 26 сентября начнёт работу седьмая по счёту ярмарка белорусских товаров, ради которой закроют парковку на площади Ленина.

С 26 по 29 сентября в Новосибирске пройдут Дни культуры Республики Беларусь. Одним из самых масштабных событий станет ярмарка белорусских товаров, которая начнётся 27 сентября и продлится до 6 октября.

Торговые точки будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00, а в последний день, 6 октября, — до 13:00. На ярмарке будут представлены товары ведущих белорусских предприятий и торговых организаций, включая продукты питания, текстильные изделия и товары лёгкой промышленности из разных городов Белоруссии.

Первая белорусская ярмарка в Новосибирске состоялась в 2014 году и с тех пор традиционно привлекает большое количество покупателей. Большинство мероприятий проходит на площади Ленина, хотя в некоторые годы ярмарка перемещалась на привокзальную площадь.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Беларусь#Ярмарка#Товары
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