Новосибирский театр «Красный факел» поедет на гастроли в Беларусь в 2024 году

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Театр «Красный факел» из Новосибирска отправится в Беларусь для гастролей. В 2024 году планируются Дни новосибирской культуры в Минске, где театр представит свои спектакли местной аудитории.
Гастроли будут осуществляться в соответствии с договоренностями, достигнутыми представителями Беларуси и правительством Новосибирской области на Форуме регионов.
Кроме этого, театр «Красный факел» планирует активное сотрудничество с Республиканским театром Белорусской драматургии в ближайшие три года. В ответ на приезд белорусских артистов, они также посетят Новосибирскую область в 2025 году.