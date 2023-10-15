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Новосибирский театр «Красный факел» поедет на гастроли в Беларусь в 2024 году

Новосибирский театр «Красный факел» поедет на гастроли в Беларусь в 2024 году

15 октября 2023, 02:53
Фото: 1MI
Российский театр «Красный факел» из Новосибирска планирует отправиться в гастроли в Беларусь в 2024 году, чтобы укрепить культурные связи между двумя городами — Новосибирском и Минском.

Театр «Красный факел» из Новосибирска отправится в Беларусь для гастролей. В 2024 году планируются Дни новосибирской культуры в Минске, где театр представит свои спектакли местной аудитории.

Гастроли будут осуществляться в соответствии с договоренностями, достигнутыми представителями Беларуси и правительством Новосибирской области на Форуме регионов.

Кроме этого, театр «Красный факел» планирует активное сотрудничество с Республиканским театром Белорусской драматургии в ближайшие три года. В ответ на приезд белорусских артистов, они также посетят Новосибирскую область в 2025 году.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Театр#Эмилия Губарева#Красный факел#Минск#Артисты#Гастроли#Спектакли
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