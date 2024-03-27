Новосибирский театр «Красный факел» поедет на гастроли в Беларусь в 2024 году

Российский театр «Красный факел» из Новосибирска планирует отправиться в гастроли в Беларусь в 2024 году, чтобы укрепить культурные связи между двумя городами — Новосибирском и Минском.