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На посуде были маты

Подарки на 23 февраля с нецензурными словами возмутили новосибирцев

21 февраля 2024, 05:01
Фото: VN.ru
На посуде были маты
Жители Новосибирска возмутились наличием чашек с нецензурными словами на ярмарке, изготовленных вручную. Посуду продавали как подарки на 23 февраля — Дня защитника Отечества.

Чашки с нецензурными словами продают на ярмарке SHOPPING WEEKEND. Экскурсовод Наталья Сапко заметила эти чашки на витрине. Вначале ее привлек дизайн, но когда она пригляделась, она была разочарована. На каждой чашке были матерные слова.

«Пора вводить цензуру на маты, так как сейчас они стали легализованными», — поделилась своим мнением Наталья. «Умные, воспитанные, образованные и просто нормальные люди никогда не считают матерные выражения нормой общения», высказалась сибирячка.

Женщина опубликовала пост об этом в социальных сетях, пишет VN.ru. Большинство ее подписчиков отнеслись к этому тренду с нецензурщиной негативно. Матерные слова допустимы только в компании единомышленников, но не в публичной среде, отметили жители Новосибирска.

Ранее Новосибирск был включен в список городов с самым большим количеством ругающихся матом.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Ярмарка
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