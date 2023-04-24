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Новосибирцы потратили свыше 15 млн на ярмарке белорусских товаров

24 апреля 2023, 05:18
Фото: atas.info
Новосибирцы атаковали ярмарку белорусских товаров
Торговцы заработали более 15 млн рублей за выходные на ярмарке белорусских товаров в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на заседании в правительстве в понедельник, 24 апреля.

«Участвовали в ярмарке 22 оператора, приехала 21 фура с товарами. Новосибирцы очень активно откликнулись. В первый день, в субботу 22 апреля, оборот составил 7 млн 700 тысяч рублей. Горожане совершили около 16 тысяч покупок. Примерно такая же выручка была в воскресенье», - рассказал глава Новосибирска.

Белорусская ярмарка проходит напротив площади Ленина, в самом центре Новосибирска. Локоть напомнил, что она продлится до 30 апреля.

Ранее Atas.info публиковал фотографии с места событий. По кадрам видно, какое столпотворение происходило в минувшие выходные возле ярмарочных палаток.

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#Ярмарка#Доход#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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