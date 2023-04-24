Новосибирцы потратили свыше 15 млн на ярмарке белорусских товаров

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
«Участвовали в ярмарке 22 оператора, приехала 21 фура с товарами. Новосибирцы очень активно откликнулись. В первый день, в субботу 22 апреля, оборот составил 7 млн 700 тысяч рублей. Горожане совершили около 16 тысяч покупок. Примерно такая же выручка была в воскресенье», - рассказал глава Новосибирска.
Белорусская ярмарка проходит напротив площади Ленина, в самом центре Новосибирска. Локоть напомнил, что она продлится до 30 апреля.
Ранее Atas.info публиковал фотографии с места событий. По кадрам видно, какое столпотворение происходило в минувшие выходные возле ярмарочных палаток.