Под Новосибирском задержали 115 цыган после драк с дачниками

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Местные жители рассказывали, что цыгане натравливают на них собак, хамят и воруют. Недавно между ними произошла массовая драка.
Сначала сибиряки пытались договориться о мире с бароном. Но когда все переросло в разборки с кровопролитием, в этот инцидент пришлось втягивать полицию.
Как пишет «Прецедент», полицейские 18 июля доставили в отделение полиции 115 цыган для установления личности и составления протоколов.