atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

Под Новосибирском задержали 115 цыган после драк с дачниками

19 июля 2023, 14:04
Фото: Прецедент
Толпу цыган задержали в СНТ под Новосибирском
Полиция устроила рейд на цыганский табор после драк с жителями СНТ «Спутник» под Новосибирском. Ранее дачники жаловались на конфликты с цыганами.

Местные жители рассказывали, что цыгане натравливают на них собак, хамят и воруют. Недавно между ними произошла массовая драка.

Сначала сибиряки пытались договориться о мире с бароном. Но когда все переросло в разборки с кровопролитием, в этот инцидент пришлось втягивать полицию.

Как пишет «Прецедент», полицейские 18 июля доставили в отделение полиции 115 цыган для установления личности и составления протоколов.

Под Новосибирском цыганский табор терроризирует СНТ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сидят у могил»: новосибирцы возмущаются цыганами-люли на Клещихинском кладбищеДорого умирать: цены на похороны семей, цыган и мусульман поднимут в НовосибирскеСтало известно, зачем цыгане рано женят детей в Новосибирске
#Алина Шефер#Общество#Цыгане#Драка#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирском метро установят алкотестеры — правда или фейк?
Сегодня, 10:29
Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае
Сегодня, 07:01
В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина
Вчера, 08:01
В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных
Сегодня, 05:45
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:35
Живет в антисанитарии: в Новосибирске 14-летняя школьница родила дочь от уголовника
Сегодня, 02:35