Дорого умирать: цены на похороны семей, цыган и мусульман поднимут в Новосибирске

Напомним, ранее Atas.info писал о толпе цыган, которая напала на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Они выпрашивали у женщины деньги, а она могла дать им только шоколадку. Спас от попрошаек старушку прохожий.