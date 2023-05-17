Дорого умирать: цены на похороны семей, цыган и мусульман поднимут в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В соответствии с опубликованным проектом постановления, рытье обычной могилы и проведение церемонии прощания будет стоить 9,2 тысячи рублей вместо прежних 8,5 тысяч рублей. Стоимость цыганского захоронения поднимется с 24,3 до 26,3 тысячи рублей.
Цена на могилу для мусульман возрастет до 10,1 тысячи рублей вместо 9,3 тысячи. Обустройство семейного захоронения увеличится на 9 тысяч рублей до 117,4 тысяч рублей.
Ожидается, что новые цены на ритуальные услуги начнут действовать уже до 1 июня.
Напомним, ранее Atas.info писал о толпе цыган, которая напала на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Они выпрашивали у женщины деньги, а она могла дать им только шоколадку. Спас от попрошаек старушку прохожий.