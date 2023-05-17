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Дорого умирать: цены на похороны семей, цыган и мусульман поднимут в Новосибирске

17 мая 2023, 08:11
Фото: 1MI
Похороны подорожают в Новосибирске

В Новосибирске повысят цены на ритуальные услуги в мае 2023 года

Власти Новосибирска планируют повысить тарифы на ритуальные услуги с 28 мая 2023 года. Этот документ появился на портале мэрии.

В соответствии с опубликованным проектом постановления, рытье обычной могилы и проведение церемонии прощания будет стоить 9,2 тысячи рублей вместо прежних 8,5 тысяч рублей. Стоимость цыганского захоронения поднимется с 24,3 до 26,3 тысячи рублей.

Цена на могилу для мусульман возрастет до 10,1 тысячи рублей вместо 9,3 тысячи. Обустройство семейного захоронения увеличится на 9 тысяч рублей до 117,4 тысяч рублей.

Ожидается, что новые цены на ритуальные услуги начнут действовать уже до 1 июня.

Цыгане набросились на бабушку на кладбище в Новосибирске
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Напомним, ранее Atas.info писал о толпе цыган, которая напала на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Они выпрашивали у женщины деньги, а она могла дать им только шоколадку. Спас от попрошаек старушку прохожий.

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#Алина Шефер#Похороны#Цены#Ритуальные услуги#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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