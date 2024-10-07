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Жертва

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2024
Жительница Новосибирска погибла во время пожара
В Новосибирске на минувшей неделе случилось 48 пожаров, один из них завершился трагически, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
7 октября, 04:39
Жертва абьюзера прославилась после участия в программе «За гранью»
10 сентября, 04:35
Найдена новая жертва маньяка Чуплинского из Новосибирской области
6 сентября, 09:09
Дорогая иномарка сбила пьяного пешехода на трассе под Новосибирском
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили в ГАИ.
3 сентября, 01:47
63-летняя женщина погибла на пешеходном переходе в Новосибирске
В Новосибирске переходящую дорогу пожилую женщину сбила иномарка.
11 августа, 08:52
Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске
20 мая, 13:38
Новосибирца 14 лет абьюзила жена — откровенная история экс-супруга
Мужчина из Новосибирска поделился своей историей о том, как он 14 лет находился в абьюзивных отношениях со своей женой.
1 февраля, 07:35
2023
Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области
4 октября 2023, 02:34
Труп жены держал на балконе. Подробности убийства многодетной матери в Новосибирске
В Новосибирске муж избил до смерти свою жену, спрятал ее тело на балконе и через несколько дней вывез его в парк; инцидент произошел после ссоры между супругами.
25 августа 2023, 09:16
В Новосибирской области полицейского подозревают в жестоком убийстве мужчины
16 августа 2023, 02:36
72 ножевых ранения и сломали руки: что подростки сделали с юношей в Новосибирске
4 июля 2023, 04:21

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