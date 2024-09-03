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Пешеход погиб

Дорогая иномарка сбила пьяного пешехода на трассе под Новосибирском

3 сентября 2024, 01:47
Фото: 1MI
Пешеход погиб
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили в ГАИ.

Все произошло ближе к ночи 2 сентября в Краснозерском районе. По трассе ехал автомобиль Land Rover. Им управлял 45-летний мужчина. Водитель двигался в сторону Карасука.

В один момент автомобилист сбил пешехода. Это был 59-летний сибиряк. Предполагается, что новосибирец был пьяным. Он шел в попутном направлении, а на его одежде не было никаких световозвращающих элементов.

Пешеход получил смертельные травмы. В настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ГАИ

В нелепом ДТП разбился стоматолог-байкер. Это произошло на глазах у его жены.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погиб#Пешеход#Алкоголь#Жертва
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