Дорогая иномарка сбила пьяного пешехода на трассе под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
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Все произошло ближе к ночи 2 сентября в Краснозерском районе. По трассе ехал автомобиль Land Rover. Им управлял 45-летний мужчина. Водитель двигался в сторону Карасука.
В один момент автомобилист сбил пешехода. Это был 59-летний сибиряк. Предполагается, что новосибирец был пьяным. Он шел в попутном направлении, а на его одежде не было никаких световозвращающих элементов.
Пешеход получил смертельные травмы. В настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.