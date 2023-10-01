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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Собаку убил хозяин

Хозяин убил пса Байкала после его кастрации в приюте под Новосибирском

1 октября 2023, 06:19
Фото: Midjourney
Собаку убил хозяин
В приюте для животных под Новосибирском произошло жестокое убийство пса по кличке Байкал. Хозяин собаки расправился с ним после того, как его кастрировали.

Как объяснили в приюте, пса кастрировали после того, как другая собака напала на Байкала и прокусила ему мошонку. Врач рекомендовал сделать кастрацию. После процедуры хозяин отказался от пса и предложил приюту забрать его. Он даже говорил о том, что отправит животное на шашлык или пельмени, так как оно теперь бесполое. Тогда приют решил не отдавать пса хозяину.

Тем не менее, мужчина дважды пытался выкрасть пса. В первый раз его поймали, но во второй раз он сумел украсть Байкала. Видео с мертвым псом появилось всего через несколько часов после этого инцидента. На видео хозяин показывает животное и свои царапины, которые ему нанесла собака, пишет VN. ru.

Приют Академгородка опасается дальнейших нападений со стороны этого мужчины, который явно проявляет невменяемое поведение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшедшего, и после проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Собака#Эмилия Губарева
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