Хозяин убил пса Байкала после его кастрации в приюте под Новосибирском

Как объяснили в приюте, пса кастрировали после того, как другая собака напала на Байкала и прокусила ему мошонку. Врач рекомендовал сделать кастрацию. После процедуры хозяин отказался от пса и предложил приюту забрать его. Он даже говорил о том, что отправит животное на шашлык или пельмени, так как оно теперь бесполое. Тогда приют решил не отдавать пса хозяину.