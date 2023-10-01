Хозяин убил пса Байкала после его кастрации в приюте под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как объяснили в приюте, пса кастрировали после того, как другая собака напала на Байкала и прокусила ему мошонку. Врач рекомендовал сделать кастрацию. После процедуры хозяин отказался от пса и предложил приюту забрать его. Он даже говорил о том, что отправит животное на шашлык или пельмени, так как оно теперь бесполое. Тогда приют решил не отдавать пса хозяину.
Тем не менее, мужчина дважды пытался выкрасть пса. В первый раз его поймали, но во второй раз он сумел украсть Байкала. Видео с мертвым псом появилось всего через несколько часов после этого инцидента. На видео хозяин показывает животное и свои царапины, которые ему нанесла собака, пишет VN. ru.
Приют Академгородка опасается дальнейших нападений со стороны этого мужчины, который явно проявляет невменяемое поведение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшедшего, и после проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.