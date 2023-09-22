В Новосибирске собака на самовыгуле разодрала руку 14-летней школьнице

«Видели, как акита набросилась на девочку, вцепилась зубами в ее руку. Несколько человек прибежали ей на помощь. Оттаскивали собаку, кричали на нее, отгоняли. Когда она наконец убежала, вызвали скорую», — рассказала очевидица этого инцидента.