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В Новосибирске собака на самовыгуле разодрала руку 14-летней школьнице

В Новосибирске собака на самовыгуле разодрала руку 14-летней школьнице

22 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Собака породы акита покусала 14-летнюю девочку на улице Барьерной в Новосибирске. Питомец был на самовыгуле.

Школьница чудом осталась жива после нападения агрессивного пса. Ее спасли неравнодушные прохожие, которые услышали жуткие крики ребенка и не прошли мимо.

«Видели, как акита набросилась на девочку, вцепилась зубами в ее руку. Несколько человек прибежали ей на помощь. Оттаскивали собаку, кричали на нее, отгоняли. Когда она наконец убежала, вызвали скорую», — рассказала очевидица этого инцидента.

Девочку передали врачам, у нее разодрана рука. Сейчас она в больнице, а ее родители в полиции пишут заявление.

«Заявление принято. Начата проверка по данному инциденту», — сообщили в правоохранительных органах.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Собака#18+
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