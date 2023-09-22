В Новосибирске собака на самовыгуле разодрала руку 14-летней школьнице

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Школьница чудом осталась жива после нападения агрессивного пса. Ее спасли неравнодушные прохожие, которые услышали жуткие крики ребенка и не прошли мимо.
«Видели, как акита набросилась на девочку, вцепилась зубами в ее руку. Несколько человек прибежали ей на помощь. Оттаскивали собаку, кричали на нее, отгоняли. Когда она наконец убежала, вызвали скорую», — рассказала очевидица этого инцидента.
Девочку передали врачам, у нее разодрана рука. Сейчас она в больнице, а ее родители в полиции пишут заявление.
«Заявление принято. Начата проверка по данному инциденту», — сообщили в правоохранительных органах.