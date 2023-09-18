В Новосибирске запретят выгул крупных собак без намордника

В этой связи власти решили ввести ограничения для хозяев питомцев. Так правила запрещают содержать животных в подъездах, подвалах и прочем. Кроме того, в квартирах и коттеджах может находиться на каждые 12 кв. м. только 1 крупная собака или 2 маленькие.