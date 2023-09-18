В Новосибирске запретят выгул крупных собак без намордника

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Последнее время в соцсетях появлялось множество жалоб о нападении домашних собак на людей. Горожан беспокоит, что крупных псов хозяева выгуливают без намордников и поводка. Питомцы бегают на детских площадках и пугают детей.
В этой связи власти решили ввести ограничения для хозяев питомцев. Так правила запрещают содержать животных в подъездах, подвалах и прочем. Кроме того, в квартирах и коттеджах может находиться на каждые 12 кв. м. только 1 крупная собака или 2 маленькие.
«Запрещается выгул собак больших и средних пород без намордника и поводка на тротуаре, во дворах и на детских площадках. Их можно снять только в специальной зоне для животных», — сообщается в документе.
Также сказано, что с большими псами нельзя гулять детям до 14 лет и пьяным.