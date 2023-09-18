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Новосибирцам запретили выгуливать собак без намордника

В Новосибирске запретят выгул крупных собак без намордника

18 сентября 2023, 08:16
Фото: Midjourney
Новосибирцам запретили выгуливать собак без намордника
Жителям Новосибирска запретят выгуливать собак крупных пород без намордника в общественных местах. Появилось соответствующее постановление на сайте правительства региона.

Последнее время в соцсетях появлялось множество жалоб о нападении домашних собак на людей. Горожан беспокоит, что крупных псов хозяева выгуливают без намордников и поводка. Питомцы бегают на детских площадках и пугают детей.

В этой связи власти решили ввести ограничения для хозяев питомцев. Так правила запрещают содержать животных в подъездах, подвалах и прочем. Кроме того, в квартирах и коттеджах может находиться на каждые 12 кв. м. только 1 крупная собака или 2 маленькие.

«Запрещается выгул собак больших и средних пород без намордника и поводка на тротуаре, во дворах и на детских площадках. Их можно снять только в специальной зоне для животных», — сообщается в документе.

Также сказано, что с большими псами нельзя гулять детям до 14 лет и пьяным.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Нападение#Собаки#Намордник
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