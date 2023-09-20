Росгвардейцы спасли девушек от агрессивной стаи собак под Новосибирском

Стая бродячих собак окружила двух девушек в Черепаново Новосибирской области

В Новосибирской области две девушки оказались в опасной ситуации: их окружила агрессивная стая бродячих собак на улице Партизанской в Черепаново. Животные не позволяли им пройти и были готовы укусить. К счастью, в это время рядом проезжал патруль Росгвардии.