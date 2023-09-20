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Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

Собаки кинулись на девушек

Росгвардейцы спасли девушек от агрессивной стаи собак под Новосибирском

20 сентября 2023, 02:55
Фото: Midjourney
Собаки кинулись на девушек

Стая бродячих собак окружила двух девушек в Черепаново Новосибирской области

В Новосибирской области две девушки оказались в опасной ситуации: их окружила агрессивная стая бродячих собак на улице Партизанской в Черепаново. Животные не позволяли им пройти и были готовы укусить. К счастью, в это время рядом проезжал патруль Росгвардии.

Сержанты Данила Карасенко и Никита Цвиго заметили затруднительное положение девушек и немедленно поспешили к ним на помощь. Они прогнали собак, а затем проводили девушек до их дома, чтобы убедиться, что они в безопасности.

Информацию о стае бродячих собак передали в городскую администрацию, чтобы ситуация была решена и жителям больше не грозила опасность.

Позже одна из девушек, которая оказалась в центре происшествия, высказала свою благодарность патрулю Росгвардии, отметив, что их действия спасли им жизни. Она также сообщила, что инцидент произошел возле местного политехнического колледжа.

Те самые спасители Те самые спасители
Те самые спасители
Фото: Росгвардия
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#Происшествия#Новосибирская область#Животные#Собаки#Росгвардия#Эмилия Губарева#Черепаново
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