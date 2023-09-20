Росгвардейцы спасли девушек от агрессивной стаи собак под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
Сержанты Данила Карасенко и Никита Цвиго заметили затруднительное положение девушек и немедленно поспешили к ним на помощь. Они прогнали собак, а затем проводили девушек до их дома, чтобы убедиться, что они в безопасности.
Информацию о стае бродячих собак передали в городскую администрацию, чтобы ситуация была решена и жителям больше не грозила опасность.
Позже одна из девушек, которая оказалась в центре происшествия, высказала свою благодарность патрулю Росгвардии, отметив, что их действия спасли им жизни. Она также сообщила, что инцидент произошел возле местного политехнического колледжа.