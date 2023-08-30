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Отец украл дочь из детсада

Спустил собак: новосибирец украл дочь из детсада и увез в Иркутск

30 августа 2023, 11:19
Фото: 1MI
Отец украл дочь из детсада
Новосибирские приставы спустя год смогли вернуть матери четырехлетнюю дочь. Девочка была похищена из детского сада собственным отцом.
«Мужчина год скрывал несовершеннолетнюю дочь в Иркутской области. Поскольку он не был лишен, либо ограничен в родительских правах возбудить уголовное дело не представлялось возможным», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

В момент похищения малышке было три года. Целый год девочка жила с отцом в Иркутске, куда мужчина вернулся после развода с женой. Все это время мать пыталась вернуть себе ребенка, после долгих судебных разбирательств суд встал на ее сторону.

В результате специалисты ведомства вместе с сотрудниками Министерства социальной защиты, участковым уполномоченным, психологом и матерью девочки приехали к отцу, чтобы забрать ребенка в Новосибирск. Однако мужчина попытался оставить дочь себе и спустил на бывшую супругу собак. К счастью, все кончилось благополучно.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Детский сад#Похищение#Александр Ляхов#Судебные приставы
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