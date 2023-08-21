В Новосибирске наказали воспитателя за забытую в детсаду девочку

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Это произошло 10 августа. Воспитатель собрала детей и пошла с ними на прогулку во дворе. Одна из воспитанниц отбилась и спряталась под лестницу.
Когда работница заметила отсутствие девочки, пошла за ней, а там уже ее ждала родительница. Женщина сильно разозлилась на эту ситуацию и пожаловалась руководству.
Как сообщили КП-Новосибирск в департаменте образования мэрии, детсад взяли на контроль. Воспитателю объявили выговор за нарушение инструкций.