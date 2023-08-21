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В Новосибирске наказали воспитателя за забытую в детсаду девочку

В Новосибирске наказали воспитателя за забытую в детсаду девочку

21 августа 2023, 07:21
Фото: 1MI
Воспитательницу детского сада №432 в Новосибирске наказали за то, что она забыла ребенка в здании, когда пошла с остальными детьми гулять. На женщину пожаловалась мама девочки.

Это произошло 10 августа. Воспитатель собрала детей и пошла с ними на прогулку во дворе. Одна из воспитанниц отбилась и спряталась под лестницу.

Когда работница заметила отсутствие девочки, пошла за ней, а там уже ее ждала родительница. Женщина сильно разозлилась на эту ситуацию и пожаловалась руководству.

Как сообщили КП-Новосибирск в департаменте образования мэрии, детсад взяли на контроль. Воспитателю объявили выговор за нарушение инструкций.

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#Алина Шефер#Дети#Детский сад#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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