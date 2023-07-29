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В детском саду «Маленький принц» бьют детей, пожаловались родители

29 июля 2023, 03:00
Фото: Midjourney
Детский сад.
Участница группы АСТ-54 Вконтакте сообщила, что родителям удалось добыть доказательства рукоприкладства в отношении детей в детском саду «Маленький принц».

В группе АСТ-54 выложили видео, на котором видно, как воспитатель грубо обращается с детьми предположительно в детском саду. В сообщении подписчица группы пишет:

Моя дочь раньше ходила в этот сад. Из-за отношения и неправильного питания из садика ушли. Были основания подозревать недобросовестное отношение к детям со стороны директора и персонала, но не было доказательств. Мы с некоторыми из родителей пытались сделать хоть что-то, чтобы призвать к ответственности людей, работающих в этом садике, но увы, доказательств не было.

По словам подписчицы сейчас у родителей появилось доказательство — видео, прикрепленное к посту. Так же родители сообщают, что они пишут заявления в правоохранительные органы, а видео в группе размещено с целью предупредить других родителей и предотвратить появление новых детей в детском саду.

Детский сад «Маленький принц» является частным, он объединяет в себе ясли, детский сад и центр развития ребенка. Учреждение находится по адресу Кошурникова 22/2.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Общество#Происшествия#Детский сад#Новосибирск#Новосибирская область
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