В детском саду «Маленький принц» бьют детей, пожаловались родители

Моя дочь раньше ходила в этот сад. Из-за отношения и неправильного питания из садика ушли. Были основания подозревать недобросовестное отношение к детям со стороны директора и персонала, но не было доказательств. Мы с некоторыми из родителей пытались сделать хоть что-то, чтобы призвать к ответственности людей, работающих в этом садике, но увы, доказательств не было.