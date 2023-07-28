Губит людей не пиво — губит людей вода: 12 выпивох утонули в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
«Купались в одиночку и утонули 18 человек, 16 других выбрали опасное место для купания. Почти треть утонувших — это сибиряки в состоянии алкогольного опьянения. Случаев утопления на официальных пляжах нет», — сообщил Орлов.
По словам Орлова, чаще новосибирцы тонут в акваториях, где нет постов спасателей. Гибнут и дети, которые купаются без присмотра родителей и в несанкционированных местах.
По данным МЧС, с начала 2023 года в Новосибирской области утонули уже 8 детей.