Губит людей не пиво — губит людей вода: 12 выпивох утонули в Новосибирской области

В Новосибирской области 12 людей утонули из-за алкоголя

Этим летом в реках в Новосибирской области утонули 34 человека, 12 из которых были пьяны. Об этом рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС 28 июля.