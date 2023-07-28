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Губит людей не пиво — губит людей вода: 12 выпивох утонули в Новосибирской области

28 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
12 пьяных новосибирцев утонули этим летом

В Новосибирской области 12 людей утонули из-за алкоголя

Этим летом в реках в Новосибирской области утонули 34 человека, 12 из которых были пьяны. Об этом рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС 28 июля.
«Купались в одиночку и утонули 18 человек, 16 других выбрали опасное место для купания. Почти треть утонувших — это сибиряки в состоянии алкогольного опьянения. Случаев утопления на официальных пляжах нет», — сообщил Орлов.

По словам Орлова, чаще новосибирцы тонут в акваториях, где нет постов спасателей. Гибнут и дети, которые купаются без присмотра родителей и в несанкционированных местах.

По данным МЧС, с начала 2023 года в Новосибирской области утонули уже 8 детей.

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#Алина Шефер#18+#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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