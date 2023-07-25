atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Изображение материала

Новосибирский тракторист изнасиловал школьницу в Санкт-Петербурге

25 июля 2023, 08:35
Фото: 1MI
Тракторист из Новосибирской области изнасиловал девочку
Тракторист из Новосибирской области надругался над 8-классницей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

На мужчину заявила мать школьницы в полицию. Она рассказала, что молодой человек 22 июля пригласил ее дочь на прогулку, там опоил и изнасиловал.

Предполагаемого педофила уже задержали. Оказалось, что это уроженец Новосибирска, ему 27 лет, он работает трактористом.

Мужчина приехал в культурную столицу на заработки. Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее в Новосибирске поймали мигранта, который пытался изнасиловать в такси многодетную мать.

Читайте также:
Голую девушку с видео в Новосибирске пытались изнасиловать четверо мужчин«Начал снимать трусы»: в Новосибирске мигрант едва не изнасиловал девушку в таксиТаксист-мигрант хотел изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» в Новосибирске — он арестован
#Алина Шефер#Дети#Изнасилование#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске на стене НГТУ нарисуют мурал с помощью дрона-художника
Вчера, 09:51
Почему «Бердский острог» не стал туристической меккой, а гниет под дождем
Сегодня, 10:19
Депутат Кубанов предложил изъять компьютеры и отключить Интернет у новосибирцев
Сегодня, 04:48
Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
Сегодня, 06:56
Где собрать ягоды в Новосибирской области в 2023 году: адреса полян малины, черники
Вчера, 10:39
Быстрее молнии. Беременная женщина из Новосибирска неожиданно родила дочь в поликлинике за полчаса
Вчера, 09:23