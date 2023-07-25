Новосибирский тракторист изнасиловал школьницу в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
На мужчину заявила мать школьницы в полицию. Она рассказала, что молодой человек 22 июля пригласил ее дочь на прогулку, там опоил и изнасиловал.
Предполагаемого педофила уже задержали. Оказалось, что это уроженец Новосибирска, ему 27 лет, он работает трактористом.
Мужчина приехал в культурную столицу на заработки. Против него возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее в Новосибирске поймали мигранта, который пытался изнасиловать в такси многодетную мать.