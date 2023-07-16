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В Новосибирской области трое детей утонули в реках за неделю

16 июля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Три ребенка утонули в Новосибирской области
Три ребенка утонули во время купания в водоемах без присмотра родителей в Новосибирской области за неделю. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
«Трагедии произошли в реках села Старые Карачи, в Тогучине и Первомайском районе города. Дети купались без присмотра взрослых», — уточнили представители ведомства.

Такие инциденты, к сожалению, в нашем регионе случаются всё чаще из-за жаркой погоды, которая вынуждает сибиряков освежиться в реке. На этой неделе на дно утянуло также четырех мужчин. Они плавали в несанкционированных местах, некоторые были пьяны.

Спасатели напоминают, что для отдыха нужно выбирать только оборудованные пляжи. Там же есть посты спасателей. И нельзя оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее на озере Долгом под Новосибирском утонул рыбак.

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