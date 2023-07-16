В Новосибирской области трое детей утонули в реках за неделю

Такие инциденты, к сожалению, в нашем регионе случаются всё чаще из-за жаркой погоды, которая вынуждает сибиряков освежиться в реке. На этой неделе на дно утянуло также четырех мужчин. Они плавали в несанкционированных местах, некоторые были пьяны.