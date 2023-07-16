В Новосибирской области трое детей утонули в реках за неделю

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
«Трагедии произошли в реках села Старые Карачи, в Тогучине и Первомайском районе города. Дети купались без присмотра взрослых», — уточнили представители ведомства.
Такие инциденты, к сожалению, в нашем регионе случаются всё чаще из-за жаркой погоды, которая вынуждает сибиряков освежиться в реке. На этой неделе на дно утянуло также четырех мужчин. Они плавали в несанкционированных местах, некоторые были пьяны.
Спасатели напоминают, что для отдыха нужно выбирать только оборудованные пляжи. Там же есть посты спасателей. И нельзя оставлять детей без присмотра.
Напомним, ранее на озере Долгом под Новосибирском утонул рыбак.