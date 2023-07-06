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В Новосибирске мужчина утонул в Шлюзовом канале — подробности происшествия

6 июля 2023, 01:43
Фото: Midjourney
Мужчина утонул

В Новосибирске мужчина утонул в Шлюзовом канале

Вечером 5 июля в Шлюзовом канале утонул новосибирец, причины инцидента пока неизвестны; в полиции сообщили, что смерть мужчины не связана с преступлением и скорее всего является несчастным случаем.

В Новосибирске произошла трагедия — мужчина утонул в районе Шлюз. Очевидица происшествия поделилась информацией о случившемся в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 5 июля. По словам очевидца, новосибирец скончался в Шлюзовом канале. Пока неизвестно, как это произошло. На фотографиях с места происшествия видно несколько полицейских машин и автомобиль скорой помощи.

Фото: У нас на Шлюзе / Telegram-канал

В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили информацию о гибели мужчины. Полиция работала на месте происшествия и выясняла обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть не является результатом преступления и рассматривается как несчастный случай.

В ВК-группе спасателей МАСС уточняется следующее:

«20:52-22:23 Советский р-н. Шлюз. Мужчина скрылся под водой. Поведены водолазные работы Обнаружено тело мужчины 1963 г. р. Передано сотрудникам полиции».
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