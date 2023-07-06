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В Новосибирске произошла трагедия — мужчина утонул в районе Шлюз. Очевидица происшествия поделилась информацией о случившемся в Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 5 июля. По словам очевидца, новосибирец скончался в Шлюзовом канале. Пока неизвестно, как это произошло. На фотографиях с места происшествия видно несколько полицейских машин и автомобиль скорой помощи.
В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили информацию о гибели мужчины. Полиция работала на месте происшествия и выясняла обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть не является результатом преступления и рассматривается как несчастный случай.
В ВК-группе спасателей МАСС уточняется следующее:
«20:52-22:23 Советский р-н. Шлюз. Мужчина скрылся под водой. Поведены водолазные работы Обнаружено тело мужчины 1963 г. р. Передано сотрудникам полиции».