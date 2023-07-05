Карасукский межрайонный следственный отдел СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, ребенок решил искупаться в котловане на окраине села Александро-Невское. Взрослых рядом не было. Через какое-то время, по неизвестной пока причине, девочка ушла под воду и погибла.