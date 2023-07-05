Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Карасукский межрайонный следственный отдел СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, ребенок решил искупаться в котловане на окраине села Александро-Невское. Взрослых рядом не было. Через какое-то время, по неизвестной пока причине, девочка ушла под воду и погибла.
«На место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела. При осмотре тела девочки видимых телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), добавили в ведомстве.