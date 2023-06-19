В Новосибирской области две женщины утонули в водоемах за сутки

Две женщины утонули во время купания в неорганизованных водоемах в Новосибирской области в один день. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

«Одна погибла в акватории в Черепановском районе. Она была пьяна. Другая женщина утонула в Новосибирском районе — ей стало плохо», — рассказал Орлов на заседании в правительстве региона 19 июня. Известно, что два этих трагических случая произошли 16 июня 2023 года. В 15 часов дня спасателям сообщили о гибели в озере 57-летней сибирячки. А через час в реке Иня утонула другая пьяная дама. Она упала в воду, когда шла по мосту. 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии Узнать подробнее Напомним, на днях в Новосибирске утонул 10-летний мальчик в бассейне. Он нырнул в воду после сауны.