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В Новосибирской области две женщины утонули в водоемах за сутки

19 июня 2023, 05:24
Фото: 1MI
Две женщины утонули в реках Новосибирской области
Две женщины утонули во время купания в неорганизованных водоемах в Новосибирской области в один день. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.
«Одна погибла в акватории в Черепановском районе. Она была пьяна. Другая женщина утонула в Новосибирском районе — ей стало плохо», — рассказал Орлов на заседании в правительстве региона 19 июня.

Известно, что два этих трагических случая произошли 16 июня 2023 года. В 15 часов дня спасателям сообщили о гибели в озере 57-летней сибирячки.

А через час в реке Иня утонула другая пьяная дама. Она упала в воду, когда шла по мосту.

10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии
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Напомним, на днях в Новосибирске утонул 10-летний мальчик в бассейне. Он нырнул в воду после сауны.

#Алина Шефер#Утонул#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#18+#Водоемы
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