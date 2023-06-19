В Новосибирской области две женщины утонули в водоемах за сутки

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
«Одна погибла в акватории в Черепановском районе. Она была пьяна. Другая женщина утонула в Новосибирском районе — ей стало плохо», — рассказал Орлов на заседании в правительстве региона 19 июня.
Известно, что два этих трагических случая произошли 16 июня 2023 года. В 15 часов дня спасателям сообщили о гибели в озере 57-летней сибирячки.
А через час в реке Иня утонула другая пьяная дама. Она упала в воду, когда шла по мосту.
Напомним, на днях в Новосибирске утонул 10-летний мальчик в бассейне. Он нырнул в воду после сауны.