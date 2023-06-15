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10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии

15 июня 2023, 01:05
Фото: СУ СК по НСО
Ребенок утонул

В Новосибирске в бассейне сауны утонул 10-летний мальчик

Десятилетний мальчик утонул в бассейне в одной из городских саун в Новосибирске, о чем сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Трагический инцидент произошел в Новосибирске 14 июня: мальчик утонул в сауне. Произошло это в одном из заведений Октябрьского района. По данным СУ СК региона, вечером указанного дня компания взрослых со своими детьми находилась в сауне. В один момент 10-летний мальчик был найден без признаков жизни в бассейне.

В настоящее время проводится доследственная проверка, определяются все обстоятельства происшествия и производится осмотр места происшествия.

В рамках следствия уже были опрошены участники мероприятия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будут приняты необходимые процессуальные решения на основе собранного материала.

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