10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
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Трагический инцидент произошел в Новосибирске 14 июня: мальчик утонул в сауне. Произошло это в одном из заведений Октябрьского района. По данным СУ СК региона, вечером указанного дня компания взрослых со своими детьми находилась в сауне. В один момент 10-летний мальчик был найден без признаков жизни в бассейне.
В настоящее время проводится доследственная проверка, определяются все обстоятельства происшествия и производится осмотр места происшествия.
В рамках следствия уже были опрошены участники мероприятия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будут приняты необходимые процессуальные решения на основе собранного материала.