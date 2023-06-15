10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии

Трагический инцидент произошел в Новосибирске 14 июня: мальчик утонул в сауне. Произошло это в одном из заведений Октябрьского района. По данным СУ СК региона, вечером указанного дня компания взрослых со своими детьми находилась в сауне. В один момент 10-летний мальчик был найден без признаков жизни в бассейне.