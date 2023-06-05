10-летняя девочка утонула в реке Бердь под Новосибирском — это пятая трагедия на воде

В Бердске произошла трагическая гибель 10-летней девочки в реке Бердь. Этот случай стал уже пятой по счету потерей несовершеннолетних на воде в Новосибирской области за текущий год. Ребенок и его мать находились на пляже, и девочка начала плавать в реке. В какой-то момент она скрылась под водой и утонула, сообщают в СУ СК региона.