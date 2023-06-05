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10-летняя девочка утонула в реке Бердь под Новосибирском — это пятая трагедия на воде

5 июня 2023, 05:53
Фото: 1MI
Девочка утонула на глазах у матери

В Бердске Новосибирской области 10-летняя девочка утонула в реке Бердь

10-летняя девочка утонула в Новосибирской области, это уже пятый случай гибели несовершеннолетних на воде за 2023 год, о чем сообщают в СУ СК по НСО.

В Бердске произошла трагическая гибель 10-летней девочки в реке Бердь. Этот случай стал уже пятой по счету потерей несовершеннолетних на воде в Новосибирской области за текущий год. Ребенок и его мать находились на пляже, и девочка начала плавать в реке. В какой-то момент она скрылась под водой и утонула, сообщают в СУ СК региона.

После этого инцидента следственный отдел проводит проверку. Ведомство обращается к жителям с просьбой соблюдать правилам пребывания на воде, напоминая о росте числа гибели детей.

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Родители должны помнить, что их дети должны всегда находиться под их контролем на пляже, особенно если ребенок не умеет плавать. При этом, желательно научить ребенка правилам, как вести себя на воде.

Помимо этого, родители должны помнить о наличии определенных запретов в бассейнах, пляжах или открытых водоемах. Это касается запрета прыгать в воду с необорудованных мест. Так же не рекомендуется подплывать к движущимся лодкам или катерам вместе с течением воды, это может стать причиной гибели на воде.

Всегда нужно помнить о чрезвычайной опасности любых предметов на воде, так как можно удариться головой о дно, какие-то камни или другие объекты, легко потерять сознание, нанести себе травму и поплатиться своей жизнью.

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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Город#Происшествия#18+#Утонул#Вода#Новосибирская область#Бердск
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