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Тонули и падали: как прошли адовые выходные в Новосибирске

5 июня 2023, 05:05
Фото: 1MI
Как прошли жаркие выходные в Новосибирске
В Новосибирске самые опасные выходные из-за аномальной жары прошли с происшествиями: кто-то пошел плавать и с трудом вынырнул, а кто-то поранился на берегу реки.

Спасатели МАСС опубликовали сводку происшествий за выходные: рассказываем о самых интересных.

В 12 дня в Советском районе Новосибирска в зоне акватории водохранилища на пляже «Детский» мужчина нырнул в воду и разбил нос. Ему оказали первую помощь.

В 18:00 на пляже «Бумеранг» на акватории водохранилища ребёнок порезал большо палец правой ноги. Первую помощь мальчику 2011 г. р. была оказана.

18:15 на пляж «Детский» у ребёнка произошло рассечение левой голени. Оказана первая помощь мальчику 2016 г. р.

19:45 акватория реки Обь, Бугринская коса. Молодой человек тонул на воде. Мужчина 2000 г. р. был поднят из воды, доставлен на берег.

20:10 в Ленинском районе на Юго-Западном карьере малолетний ребёнок тонул на воде. Девочке было на вид около 3 лет. Совместно с очевидцами ее достали из воды, оказали первую помощь.

20:07 в Ленинском р-н карьер Юго-Западный — со слов очевидцев мужчина пропал на воде, а на берегу найдены его вещи. Проведены поисковые работы по берегу котлована. Мужчина 1984 г. р. найден сотрудниками отдела полиции дома. Вещи переданы, с ним проведена беседа.

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