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Когда кончится адская жара в Новосибирске: точный прогноз на июнь-2023

4 июня 2023, 11:11
Фото: 1MI
Аномальная жара накрыла Новосибирск на днях и не скоро отступит. Синоптики гидрометцентра обещают до 9 июня +39 градусов днем, только после температура воздуха начнет снижаться.
«Пока мы видим карту так — в Новосибирске среднесуточная +39 градусов, по области местами +23…+27. Что будет после 9 июня пока неизвестно, но, вероятно, придет прохлада. Периодически жара будет сопровождаться дождями с грозами», — сообщила Atas.info синоптик Дарья Беспалова.

Судя по прогнозам Gismeteo, с 4 по 9 июня сохранится экстремальная жара днем, как и говорят синоптики. Только ночью ожидаются похолодания до +19…+21. Будет солнечно и немного ветрено.

В пятницу к вечеру, 9 июня, столбики термометра начнут опускаться до +28 градусов. В этот день ветер достигнет порывов до 13 м/с.

Уже с субботы, 10 июня, похолодает до +23…+25. На две недели вперед сообщается, что глобального потепления не ожидается. По ночам даже будет холодать до +13. Однако дождей не предвидеться, в связи с этим не избежать духоты.

Как спастись от перегрева, читайте в прошлом материале Atas.info.

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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