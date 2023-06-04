Когда кончится адская жара в Новосибирске: точный прогноз на июнь-2023

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«Пока мы видим карту так — в Новосибирске среднесуточная +39 градусов, по области местами +23…+27. Что будет после 9 июня пока неизвестно, но, вероятно, придет прохлада. Периодически жара будет сопровождаться дождями с грозами», — сообщила Atas.info синоптик Дарья Беспалова.
Судя по прогнозам Gismeteo, с 4 по 9 июня сохранится экстремальная жара днем, как и говорят синоптики. Только ночью ожидаются похолодания до +19…+21. Будет солнечно и немного ветрено.
В пятницу к вечеру, 9 июня, столбики термометра начнут опускаться до +28 градусов. В этот день ветер достигнет порывов до 13 м/с.
Уже с субботы, 10 июня, похолодает до +23…+25. На две недели вперед сообщается, что глобального потепления не ожидается. По ночам даже будет холодать до +13. Однако дождей не предвидеться, в связи с этим не избежать духоты.
Как спастись от перегрева, читайте в прошлом материале Atas.info.