Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
По словам специалистов, от экстремальной жары людей может не спасти пребывание в закрытом помещении — дома или в офисе. А на улице тем более, есть все риски получить солнечный удар.
Особенно резкое потепление может подорвать здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы спастись, нужно следовать следующим правилам:
— Отложить длительные прогулки и занятия спортом;
— Постоянно проветривать помещения;
— Гулять только в хлопковой светлой одежде, кепке, бандане на голове;
— На время жары стоит отказаться от жареной, жирной пищи, а также от алкоголя.
Новосибирцам советую пить как можно больше питьевой вод или чая. Добавить в рацион фрукты и овощи. Несколько раз в день стоит принимать прохладный душ.