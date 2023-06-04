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Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов

4 июня 2023, 02:23
Фото: 1MI
Названы советы, как уберечься от жары в Новосибирске

В Новосибирске жителям рассказали, как защититься от экстремальной жары

Практически на целую неделю в Новосибирск и область пришла аномальная жара до +39 градусов. Роспотребнадзор дал горожанам советы, как не получить перегрев эти дни.

По словам специалистов, от экстремальной жары людей может не спасти пребывание в закрытом помещении — дома или в офисе. А на улице тем более, есть все риски получить солнечный удар.

«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C
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Особенно резкое потепление может подорвать здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы спастись, нужно следовать следующим правилам:

— Отложить длительные прогулки и занятия спортом;

— Постоянно проветривать помещения;

— Гулять только в хлопковой светлой одежде, кепке, бандане на голове;

— На время жары стоит отказаться от жареной, жирной пищи, а также от алкоголя.

Новосибирцам советую пить как можно больше питьевой вод или чая. Добавить в рацион фрукты и овощи. Несколько раз в день стоит принимать прохладный душ.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Жара#Погода на неделю
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