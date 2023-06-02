atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C

2 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Жара ударит по Новосибирску и не отступит

В Новосибирск придет аномальная жара до +39 на всю неделю

Аномальная жара до +39 градусов ожидается в Новосибирске. Синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Дарья Беспалова дала Atas.info прогноз погоды на всю неделю.

Первый самый экстремально жаркий день выпадет на 4 июня. Температура воздуха составит ночью +14…+19°C, а днем +33…+39. Преимущественно осадков не будет, а юго-западный ветер разгонится местами до 14 м/с.

«Местами возможно будет прохладнее в регионе, до +27…+32 градусов. 5 июня ночью ожидаются дожди и грозы в некоторых районах. Порывы ветра составят 2-7 метров в секунду, днем скорость поднимется до 14. Ночью +15…+20, днем +34…+39», — уточнила синоптик.

Также 6 июня в основном будет +39°C в дневное время. В ночное — воздух прогреется до +16. Вероятны дожди с грозами. А 7 июня — до +16…+21, местами до +39 градусов.

«Сохранится аномально жаркая погода по области с 3 июня, в городе с 5 числа. Осадки, если будут, то локального характера. Нас бы спасли ливни, но на них надеяться не стоит. Похолодания не предвидится раньше 9 июня. Потом прогноз будет меняться, но до этого далековато», — заключила дежурный синоптик Беспалова Дарья.

Напомним, ранее сервисы давали прогноз на все лето в Новосибирске и тогда уже было понятно, что будет аномально жарко.

Адское пекло: стал известен прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Летняя жара до +32 ℃ нагрянет в НовосибирскВ Новосибирске начнет теплеть до +23 градусов с 22 маяКогда будет жарко в Новосибирске в мае - потепление ожидают на следующей неделе
#Алина Шефер#Общество#Погода на неделю#Жара#Синоптики#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Вчера, 02:32
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
Сегодня, 07:01
В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»
Сегодня, 07:40
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
Вчера, 05:44
Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации
Сегодня, 03:05