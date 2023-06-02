«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Первый самый экстремально жаркий день выпадет на 4 июня. Температура воздуха составит ночью +14…+19°C, а днем +33…+39. Преимущественно осадков не будет, а юго-западный ветер разгонится местами до 14 м/с.
«Местами возможно будет прохладнее в регионе, до +27…+32 градусов. 5 июня ночью ожидаются дожди и грозы в некоторых районах. Порывы ветра составят 2-7 метров в секунду, днем скорость поднимется до 14. Ночью +15…+20, днем +34…+39», — уточнила синоптик.
Также 6 июня в основном будет +39°C в дневное время. В ночное — воздух прогреется до +16. Вероятны дожди с грозами. А 7 июня — до +16…+21, местами до +39 градусов.
«Сохранится аномально жаркая погода по области с 3 июня, в городе с 5 числа. Осадки, если будут, то локального характера. Нас бы спасли ливни, но на них надеяться не стоит. Похолодания не предвидится раньше 9 июня. Потом прогноз будет меняться, но до этого далековато», — заключила дежурный синоптик Беспалова Дарья.
Напомним, ранее сервисы давали прогноз на все лето в Новосибирске и тогда уже было понятно, что будет аномально жарко.