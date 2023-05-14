Когда будет жарко в Новосибирске в мае - потепление ожидают на следующей неделе

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сделали прогноз пока только на 15 мая. По их данным, в столице Сибири в этот день воздух прогреется до +19 по Цельсию. Осадков не предвидится, лишь ветер со скоростью до 8 м/с.