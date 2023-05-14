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Когда будет жарко в Новосибирске в мае - потепление ожидают на следующей неделе

14 мая 2023, 03:03
Фото: 1MI
Жара до +23 вернется в Новосибирск

В Новосибирске потеплеет до +23 градусов на следующей неделе

Потепление вернется в Новосибирск в ближайшие дни. Установится температура воздуха до +23°C, сообщают погодные сервисы.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сделали прогноз пока только на 15 мая. По их данным, в столице Сибири в этот день воздух прогреется до +19 по Цельсию. Осадков не предвидится, лишь ветер со скоростью до 8 м/с.

Сервис Gismeteo обещает +18°C во вторник, 16 мая, а в среду, 17-го, снижение температур до +10. А после в город снова придет жара до +23 градусов. Ожидаются солнечные дни с ветрами до 9 м/с.

Теплые дни установятся в Новосибирске ближе к следующим выходным, 20 и 21 мая. Похолодание до +14°C еще может вернуться в последнюю неделю месяца, сообщается на сервисе «Яндекс.Погода».

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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