Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Среднемесячная температура в мае составит от +11 до +13 °C. В первой декаде месяца ожидается резкое повышение температуры, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
Во второй декаде ночная температура будет от +5 до +10 °C, а дневная - от +21 до +26 °C.
К концу месяца воздух прогреется до максимальных значений, но возможны заморозки до -2 °C в некоторых районах области.
Осадки будут в пределах нормы, с дождями и грозами в разные периоды месяца.
Сервис «Яндекс. Погода» информирует, что в период с 5 по 12 мая в городе будет плюсовая температура в пределах +23…+26 °C. Осадки в виде дождя будут после 17 мая. К концу месяца немного похолодает до +18 °C днем и +11 °C ночью.
Сайт Gismeteo обещает в первой декаде месяца температуру до +26 °C днем и +9…+11 °C ночью. 13 мая пройдет дождь со снегом.