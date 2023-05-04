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Жара и грозы: что ждать от погоды в Новосибирске в мае 2023 года?

4 мая 2023, 05:03
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Жара будет в мае

В Новосибирске опубликовали подробный прогноз на май 2023 года

Синоптики опубликовали прогноз погоды на май 2023 года в Новосибирске.

Среднемесячная температура в мае составит от +11 до +13 °C. В первой декаде месяца ожидается резкое повышение температуры, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

Во второй декаде ночная температура будет от +5 до +10 °C, а дневная - от +21 до +26 °C.

К концу месяца воздух прогреется до максимальных значений, но возможны заморозки до -2 °C в некоторых районах области.

Осадки будут в пределах нормы, с дождями и грозами в разные периоды месяца.

Сервис «Яндекс. Погода» информирует, что в период с 5 по 12 мая в городе будет плюсовая температура в пределах +23…+26 °C. Осадки в виде дождя будут после 17 мая. К концу месяца немного похолодает до +18 °C днем и +11 °C ночью.

Сайт Gismeteo обещает в первой декаде месяца температуру до +26 °C днем и +9…+11 °C ночью. 13 мая пройдет дождь со снегом.

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#Прогноз#Погода#Погода на месяц#Майские#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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