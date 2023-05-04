Сервис «Яндекс. Погода» информирует, что в период с 5 по 12 мая в городе будет плюсовая температура в пределах +23…+26 °C. Осадки в виде дождя будут после 17 мая. К концу месяца немного похолодает до +18 °C днем и +11 °C ночью.