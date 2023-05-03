В Новосибирске назвали прогноз погоды на 9 мая 2023 года

На День Победы 9 мая температура воздуха в Новосибирске ожидается в районе 18 градусов выше нулевой отметки, дождь синоптики не прогнозируют. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 3 мая глава городского департамента по ЧС и мобилизационной работе Александр Ерохин.