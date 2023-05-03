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Сухо и не жарко 9 мая 2023: в Новосибирске назвали прогноз погоды на День Победы

3 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI
Погода не помешает проведению Парада Победы

В Новосибирске назвали прогноз погоды на 9 мая 2023 года

9 мая в Новосибирске ожидается ослабление жары, облачно и без осадков. Парад Победы пройдет в комфортную погоду

На День Победы 9 мая температура воздуха в Новосибирске ожидается в районе 18 градусов выше нулевой отметки, дождь синоптики не прогнозируют. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 3 мая глава городского департамента по ЧС и мобилизационной работе Александр Ерохин.

До этого, начиная с 5 мая, столбик термометра днем начнет подниматься выше 20-градусной отметки, 8 мая дневная температура может достигать 28 градусов тепла.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за стабильных среднесуточных температур выше 8 градусов принято решение об отключении центрального отопления в Новосибирске с 10 мая.

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#9 мая#Погода#Прогноз#Парад#Новосибирск
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