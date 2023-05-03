В Новосибирске назвали прогноз погоды на 9 мая 2023 года

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
На День Победы 9 мая температура воздуха в Новосибирске ожидается в районе 18 градусов выше нулевой отметки, дождь синоптики не прогнозируют. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 3 мая глава городского департамента по ЧС и мобилизационной работе Александр Ерохин.
До этого, начиная с 5 мая, столбик термометра днем начнет подниматься выше 20-градусной отметки, 8 мая дневная температура может достигать 28 градусов тепла.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за стабильных среднесуточных температур выше 8 градусов принято решение об отключении центрального отопления в Новосибирске с 10 мая.