Центральное отопление жилых домов в Новосибирске отключат 10 мая. Решение об этом было принято в ходе аппаратного совещания в муниципалитете в среду, 3 мая. Как сообщил глава городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев, с четверга, 4 мая, по прогнозам синоптиков среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов тепла и не упадет в течение пяти дней. Это условие позволяет отключать отопление уже с 10 мая.