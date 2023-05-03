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Дату окончания отопительного сезона в мае 2023 назвали в мэрии Новосибирска

3 мая 2023, 04:18
Фото: 1MI
Батареи станут остывать с 10 мая

В Новосибирске принято решение о дате отключения тепла в домах в мае 2023

В Новосибирске установилась теплая погода, что позволило принять решение об отключении центрального отопления в многоквартирных домах. Об этом было заявлено в ходе аппаратного совещания в мэрии 3 мая 2023.

Центральное отопление жилых домов в Новосибирске отключат 10 мая. Решение об этом было принято в ходе аппаратного совещания в муниципалитете в среду, 3 мая. Как сообщил глава городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев, с четверга, 4 мая, по прогнозам синоптиков среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов тепла и не упадет в течение пяти дней. Это условие позволяет отключать отопление уже с 10 мая.

"Готовьте документы", - резюмировал мэр Анатоли Локоть.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность начнутся с 16 мая, подчеркнул Дмитрий Перязев.

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