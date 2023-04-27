Замучила жара: в СГК объяснили, как досрочно отключить отопление в домах Новосибирска

По информации СГК, если жильцы не удовлетворены температурой в доме, то старший по дому или подъезду может подать заявление в управляющую компанию о регулировании системы отопления. Собственники также могут договориться о том, чтобы тепло в доме перестали подавать до официального окончания отопительного сезона.