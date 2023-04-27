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Замучила жара: в СГК объяснили, как досрочно отключить отопление в домах Новосибирска

27 апреля 2023, 04:37
Фото: 1MI
В СГК рассказали, как избавиться от жары в квартирах Новосибирска

В Новосибирске СГК опубликовала инструкцию по досрочному отключению тепла

Долгожданное потепление наступило в Новосибирске в конце апреля, а отопительный сезон продолжается, и некоторые горожане страдают от жары в квартирах. СГК рассказала, как досрочно достичь комфортной температуры в домах.

Синоптики обещают, что в городе уже не похолодает ниже 0 градусов. Однако предупреждают о резких скачках температур.

По информации СГК, если жильцы не удовлетворены температурой в доме, то старший по дому или подъезду может подать заявление в управляющую компанию о регулировании системы отопления. Собственники также могут договориться о том, чтобы тепло в доме перестали подавать до официального окончания отопительного сезона.

Если все жильцы будут не удовлетворены тепловым режимом, то на общем собрании они могут принять решение о досрочном прекращении теплоснабжения. После этого следует обратиться в УК, которая подаст заявку на прекращение теплоснабжения в теплоснабжающую организацию.

Кроме того, в домах можно устанавливать системы, которые регулируют температуру в зависимости от погодных условий, чтобы достичь комфортной температуры жилья.

#Алина Шефер#Отопление#СГК#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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