Замучила жара: в СГК объяснили, как досрочно отключить отопление в домах Новосибирска

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Синоптики обещают, что в городе уже не похолодает ниже 0 градусов. Однако предупреждают о резких скачках температур.
По информации СГК, если жильцы не удовлетворены температурой в доме, то старший по дому или подъезду может подать заявление в управляющую компанию о регулировании системы отопления. Собственники также могут договориться о том, чтобы тепло в доме перестали подавать до официального окончания отопительного сезона.
Если все жильцы будут не удовлетворены тепловым режимом, то на общем собрании они могут принять решение о досрочном прекращении теплоснабжения. После этого следует обратиться в УК, которая подаст заявку на прекращение теплоснабжения в теплоснабжающую организацию.
Кроме того, в домах можно устанавливать системы, которые регулируют температуру в зависимости от погодных условий, чтобы достичь комфортной температуры жилья.