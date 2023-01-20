Новосибирцы переплатили за отопление 121 млн рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Напомним, в конце года потребители получили квитанции с завышенными суммами. В СГК объяснили, почему так произошло.
Оказалась, переплата связана с теплой весной. Дома нужно было отапливать не так часто. А вот в 2021 году было холоднее.
СГК сделает перерасчет для тех, кто переплатил до 31 марта 2022-го. В общей сложности жители Новосибирска и куйбышевцы напрасно оплатили 121,2 миллиона рублей – эти деньги им вернут. Они пойдут в счет погашения услуги теплоснабжения в этом году.
Также в компании уточнили, что платить меньше будут не все клиенты, кому-то придется доплатить.