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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Новосибирцы переплатили за отопление 121 млн рублей

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI
Новосибирцы переплатили миллионы за отопление в 2022 году
Жители Новосибирска и города Куйбышева переплатили за отопление 121 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщает СГК.

Напомним, в конце года потребители получили квитанции с завышенными суммами. В СГК объяснили, почему так произошло.

Оказалась, переплата связана с теплой весной. Дома нужно было отапливать не так часто. А вот в 2021 году было холоднее.

СГК сделает перерасчет для тех, кто переплатил до 31 марта 2022-го. В общей сложности жители Новосибирска и куйбышевцы напрасно оплатили 121,2 миллиона рублей – эти деньги им вернут. Они пойдут в счет погашения услуги теплоснабжения в этом году.

Также в компании уточнили, что платить меньше будут не все клиенты, кому-то придется доплатить.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Оплата#СГК#Тарифы
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