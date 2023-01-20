Новосибирцы переплатили за отопление 121 млн рублей

СГК сделает перерасчет для тех, кто переплатил до 31 марта 2022-го. В общей сложности жители Новосибирска и куйбышевцы напрасно оплатили 121,2 миллиона рублей – эти деньги им вернут. Они пойдут в счет погашения услуги теплоснабжения в этом году.