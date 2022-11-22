Это уже второе повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в текущем году. Если ранее расценки на услуги ЖКХ меняли раз в год, с 1 июля, то внеплановый скачок в российском Минэкономразвития объясняют необходимостью масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. Взамен власти обещают заморозить новые расценки на полтора года и в следующий раз вернуться к теме индексации только 1 июля 2024 года.