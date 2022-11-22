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Тарифы ЖКХ взлетели в Новосибирской области: как придется платить с 1 декабря

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Наиболее ощутитимо выросли расценки на услуги энергетиков

Какие тарифы ЖКХ на 2023 год приняли в Новосибирске

Новосибирцам в 2023 году придется больше платить за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и тепло, и меньше – за вывоз мусора

Во вторник, 22 ноября, руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров озвучил новые тарифы на коммунальные услуги, которые начинают действовать с 1 декабря.

Стоимость киловатт-часа для горожан вырастет до 3.36 рублей. Кубометр холодной воды обойдется в 23.96 руб, водоотведение - 19.39 руб/куб.

Согласно действующему законодательству, стоимость тепловой энергии в Новосибирске исключена из сферы государственного регулирования, и формируется на основе соглашений с энергетиками. В наступающем году горожанам придется платить за тепло на 11.9% больше, чем сейчас. Стоимость гигаватта составит 1874.08 рублей.

"Тарифы будут без календарной разбивки, что подразумевает их неизменность в 2023 году", - подчеркнул руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

А вот плата за вывоз мусора, наоборот, станет меньше на 13% с 1 декабря 2022 года и составит 79.1 руб с человека. Прокуратура выявила, что регоператор "Экология-Новосибирск" завышал затраты на вывоз бытовых отходов на протяжении 4-х лет, начиная с 2019 года.

Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
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Максимальная планка роста коммунальных расценок для регионов, установленная российским кабинетом министров, составляет 9%.

Это уже второе повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в текущем году. Если ранее расценки на услуги ЖКХ меняли раз в год, с 1 июля, то внеплановый скачок в российском Минэкономразвития объясняют необходимостью масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. Взамен власти обещают заморозить новые расценки на полтора года и в следующий раз вернуться к теме индексации только 1 июля 2024 года.

В октябре 2022 было объявлено, что тариф на капремонт в Новосибирской области вырастет на 24% в 2023 году, а в течение ближайших трех лет этот платеж увеличится в почти в два раза.  В начале ноября текущего года ФАС утвердила увеличение тарифов на газ на 8.5% с 1 декабря.

 

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