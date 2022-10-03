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Мэр рассказал о повышении тарифов в новосибирском транспорте

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть рассказал про повышение тарифов в общественном транспорте. Его слова цитирует сайт «Новосибирских новостей».

Новосибирцы задали главе города вопрос о повышении тарифов в общественном транспорте. В ответе на него Локоть объяснил, что тарифы растут каждый год – плавно.

«Тарифы подрастают каждый год — существует инфляция. Лучше плавно поднимать тарифы, чем сдерживать их и потом получить огромный скачок», - рассказал Анатолий Локоть.

Кроме того, градоначальник заявил, что резкого повышения тарифа в этот раз не будет. В настоящий момент экономисты только прорабатывают этот вопрос и дать четкие сроки и суммы пока нельзя.

Напомним, дачные автобусы продолжат ездить до 9 октября в Новосибирске. Автобусы будут двигаться до дачных поселков по маршрутам: № 77л «Ул. Ветлужская - Сады» и № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» во все дни, кроме 3 октября.

 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Мэр
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