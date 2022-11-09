Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%

В 2022 году тариф на капитальный ремонт в Новосибирской области ставил 10,7 руб на 1 кв. м. Бюджет на капитальный ремонт рассчитывается на три года, с 2023 года начинается новый трехлетний цикл, в котором тарифы будут увеличены на 24% до 12,53 руб за 1 кв. м. К завершению трехлетнего цикла запланирован рост тарифов на 80% до 19,29 руб. за 1 кв. м.