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Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%

Сегодня, 07:08
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Новосибирск жилой фонд
Рост взносов на капитальный ремонт на ближайшие 3 года обсудили в Заксобрании 9 ноября 2022 года в Новосибирске. В бюджете запланировано увеличение на 24% на 2023 год, до 2025 года предусмотрен рост на 80%. Правительство предложило проект областного бюджета на 2023-2025 на рассмотрение депутатов.

«Без повышения тарифов мы не сможем выполнить все запланированные работы по капитальному ремонту», - такие слова прозвучали на заседании комитета по по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области 9 ноября 2022 года. Обсуждалась актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и установление минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД на 2023 - 2025 годы.

 

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В 2022 году тариф на капитальный ремонт в Новосибирской области ставил 10,7 руб на 1 кв. м. Бюджет на капитальный ремонт рассчитывается на три года, с 2023 года начинается новый трехлетний цикл, в котором тарифы будут увеличены на 24% до 12,53 руб за 1 кв. м. К завершению трехлетнего цикла запланирован рост тарифов на 80% до 19,29 руб. за 1 кв. м.

«Одно из направлений, как можно сдержать рост тарифов - за счет других программ - федеральных и местных» - отметил депутат Вячеслав Илюхин. Заместитель председателя комитета Евгений Покровский дополнил, что таким образом можно ограничить рост тарифа на уровне ниже 24%, на уровне 17-18% в 2023 году, «но точных цифр пока назвать не можем, так как ожидается второе чтение проекта бюджета».

Заявки на капитальный ремонт в 2022 году подали более 200 домов, некоторые разрушения требуют срочного вмешательства, например, жители дома на улице Часовой в Новосибирске пожаловались на разрушающийся балкон.

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#Ольга Храмушкина#Город#Бизнес#Новосибирск#Капитальный ремонт#Тарифы#Повышение
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