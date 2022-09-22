Новосибирский метрополитен предложил поднять тарифы для покупки вагонов

Чмыхайло заявил, что нужно переходить на пятивагонные составы, но средств на это не хватает. Пассажиропоток в метро хороший, но этого недостаточно для обновления оборудования и поездов из-за низкой платы за проезд.
«У нас самый низкий в стране тариф, которые не позволяет заменять старые вагоны на новые. Нужен капитальный ремонт устройств, составов, станций. Метрополитен не развивается, для этого нужно заложить в тариф минимальную инвестиционную составляющую», - заявил начальник МУП «Новосибирский метрополитен».
Жетоны в метро Новосибирске в 2022 году стоят 27 рублей. Это всего на рубль меньше, чем стоимость билета в автобусе.
Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что мэрия готовится к концу года поднять транспортные тарифы до 30 рублей. Власти хотят, таким образом, помочь метрополитену в развитии.