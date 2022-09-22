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Новосибирский метрополитен предложил поднять тарифы для покупки вагонов

Сегодня, 04:50
Фото: atas.info
Низкая плата за проезд в метро Новосибирска не позволяет накопить на новые вагоны. Об этом на выездном совещании сказал начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло, предложив, поднять тариф.

Чмыхайло заявил, что нужно переходить на пятивагонные составы, но средств на это не хватает. Пассажиропоток в метро хороший, но этого недостаточно для обновления оборудования и поездов из-за низкой платы за проезд.

«У нас самый низкий в стране тариф, которые не позволяет заменять старые вагоны на новые. Нужен капитальный ремонт устройств, составов, станций. Метрополитен не развивается, для этого нужно заложить в тариф минимальную инвестиционную составляющую», - заявил начальник МУП «Новосибирский метрополитен».

Жетоны в метро Новосибирске в 2022 году стоят 27 рублей. Это всего на рубль меньше, чем стоимость билета в автобусе.

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что мэрия готовится к концу года поднять транспортные тарифы до 30 рублей. Власти хотят, таким образом, помочь метрополитену в развитии.

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#Алина Шефер#Город#Транспорт#Новосибирск#Тариф#Метро
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