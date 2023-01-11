В СГК объяснили резкое удорожание отопления в Новосибирске нарушениями ТСЖ

В компании разобрали обращение жителя дома по адресу: улица Сибиряков-Гвардейцев, 1.
По информации СГК, местное ТСЖ нарушило региональные нормы - "отоплению не по среднемесячному объему потребления за предыдущий год (по 1/12 доле), а по фактическому потреблению в расчетном периоде". В итоге в сравнении с ноябрем прошлого года декабрьские платежи выросли вдвое - с 173 до 346 тыс. рублей.
"Напоминаем, плата за тепло с 1 декабря увеличилась на 11,9%. Если сумма в платежке выросла больше, необходимо разобраться в причинах начислений и проверить их", - резюмировали в компании.
Ранее жители Новосибирска получили первые коммунальные платежки после повышения тарифов на отопление, у некоторых сумма выросла в три раза.