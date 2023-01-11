В СГК объяснили резкое удорожание отопления в Новосибирске нарушениями ТСЖ

По информации СГК, местное ТСЖ нарушило региональные нормы - "отоплению не по среднемесячному объему потребления за предыдущий год (по 1/12 доле), а по фактическому потреблению в расчетном периоде". В итоге в сравнении с ноябрем прошлого года декабрьские платежи выросли вдвое - с 173 до 346 тыс. рублей.