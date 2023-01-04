В три раза! Новосибирцы возмущены ростом счетов за отопление

Как рассказала журналистам НГС сибирячка Юлия, за отопление в минувшем декабре ей придется отдать 1328 рублей, что примерно в три раза больше, чем в январе 2022 года - 496 рублей.
"Прокуратуре пора проверить данные наших счетов. Страшно смотреть — за однокомнатную квартиру плачу 4900 рублей", - негодует читатель НГС Денис.
Однако коммунальные платежи выросли не у всех жителей Новосибирска. По словам новосибирца Дмитрия, его декабрьский счет за отопление почти на 500 рублей меньше февральского - 1027 рублей против 1505.
"У меня хрущевка, двушка, 44 квадратных метра. За январь - 916 рублей, июль - 1089 рублей, декабрь - 1219 рублей. Считаю, ничего критичного", - поделилась с изданием Анжелика.
Ранее сообщалось, что с декабря 2022 года в Новосибирской области плата за отопление выросла на 11,9 %.