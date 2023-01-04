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В три раза! Новосибирцы возмущены ростом счетов за отопление

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Коммунальные платежки
Жители Новосибирска получили первые коммунальные платежки после повышения тарифов, у некоторых сумма выросла в три раза.

Как рассказала журналистам НГС сибирячка Юлия, за отопление в минувшем декабре ей придется отдать 1328 рублей, что примерно в три раза больше, чем в январе 2022 года - 496 рублей.   

"Прокуратуре пора проверить данные наших счетов. Страшно смотреть — за однокомнатную квартиру плачу 4900 рублей", - негодует читатель НГС Денис.

Однако коммунальные платежи выросли не у всех жителей Новосибирска. По словам новосибирца Дмитрия, его декабрьский счет за отопление почти на 500 рублей меньше февральского - 1027 рублей против 1505.

"У меня хрущевка, двушка, 44 квадратных метра. За январь - 916 рублей, июль - 1089 рублей, декабрь - 1219 рублей. Считаю, ничего критичного", - поделилась с изданием Анжелика.

Ранее сообщалось, что с декабря 2022 года в Новосибирской области плата за отопление выросла на 11,9 %.

Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей
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#Общество#Город#Новосибирск#ЖКХ#Платежи#Рост
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