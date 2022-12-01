Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей

Отметим, что максимальная планка роста цен на ЖКХ для регионов составляет 9%. В текущем году это уже второе повышение тарифов. Как заявлял глава департамента по тарифам в НСО Гарей Асмодьяров, в 2023 году расценки за коммунальные услуги останутся неизменными. К теме индексации власти вернутся летом 2024 года.