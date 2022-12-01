Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей

Новые тарифы на коммунальные услуги: стоимость киловатт-часа выросла до 3.36 рублей (рост 9%). Кубометр холодной воды стоит 23.96 рублей (рост 11.9%,), а куб за водоотведение - 19.39 рублей (рост 16.9%). С декабря выросла и плата за отопление – 1874.08 рублей (рост на 11.9%).
Отметим, что максимальная планка роста цен на ЖКХ для регионов составляет 9%. В текущем году это уже второе повышение тарифов. Как заявлял глава департамента по тарифам в НСО Гарей Асмодьяров, в 2023 году расценки за коммунальные услуги останутся неизменными. К теме индексации власти вернутся летом 2024 года.
Плата за вывоз мусора, наоборот, снизится на 13%. Новосибирцы будут платить теперь 79.1 рублей за одного человека. Ранее прокурорская проверка показала, что региональный оператор «Экология-Новосибирск» необоснованно завышал тарифы с 2019 года.
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