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Экс-замминистра ЖКХ могут признать самым крупным взяточником Новосибирска

Сегодня, 01:13
Фото: Судебный департамент НСО
В среду, 19 октября прошел суд по делу бывшего замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина, который обвиняется в получении взяток, о чем сообщают в судебном департаменте НСО.

По данным следствия, с сентября 2020 по октябрь 2021 года Владимир Нормайкин, будучи замминистра ЖКХ, получил от Василия Долгова деньги (другой фигурант дела).

Всего взятки было четыре – в крупном размере и одна в особо крупном (2 млн рублей). За «вознаграждение» Нормайкин превышал свои должностные полномочия и способствовал интересам Долгова с исполнением муниципальных контрактов.

Кроме получения взяток, Нормайкин обвиняется в легализации 900 тысяч рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом. На его имущество наложен арест. Следующее заседание пройдет в ноябре.

Напомним, что бывший новосибирский чиновник Нормайкин купил на взятки премиальный Lexus. А ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#2022#Суд
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