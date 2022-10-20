Экс-замминистра ЖКХ могут признать самым крупным взяточником Новосибирска

По данным следствия, с сентября 2020 по октябрь 2021 года Владимир Нормайкин, будучи замминистра ЖКХ, получил от Василия Долгова деньги (другой фигурант дела).
Всего взятки было четыре – в крупном размере и одна в особо крупном (2 млн рублей). За «вознаграждение» Нормайкин превышал свои должностные полномочия и способствовал интересам Долгова с исполнением муниципальных контрактов.
Кроме получения взяток, Нормайкин обвиняется в легализации 900 тысяч рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом. На его имущество наложен арест. Следующее заседание пройдет в ноябре.
Напомним, что бывший новосибирский чиновник Нормайкин купил на взятки премиальный Lexus. А ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей.