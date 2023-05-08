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Обское море не растаяло, несмотря на жару +30°С

8 мая 2023, 16:26
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Лед Обском море возле дамбы ОбьГЭС сохраняется несмотря на жару.

В Новосибирске большая часть Обского моря остается покрыта льдом, несмотря на жару

В Новосибирске третий день лето — температура воздуха приближается к +30°С, по-настоящему летних ощущений добавляет юго-западный ветер, который немного смягчает неприятные последствия смога от пожаров в районах Новосибирской области. Несмотря на жару, лед на Обском водохранилище все еще не сошел.

Погода этой весной в Новосибирске крайне нестабильна — чрезвычайно холодный апрель сменился жаркой летней погодой в начале мая, столбил термометра на солнце достигал +30°С. Казалось, бы несколько дней такой жары — и весь лед на Обском море должен растаять, но нет — большая часть поверхности все еще скрыта под льдом.

Тем временем Обь и впадающая в Обском море Бердь уже практически освободились ото льда, теперь очередь за водохранилищем. О причинах, почему так долго в этом году не тает Обское море, рассказала руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик: «В апреле на протяжении длительного времени в Новосибирской области преобладало поступление воздушных масс с районов Карского моря. Таяние льда зависит от температуры воздуха, а поскольку температура долгое время была ниже нормы, лед тает дольше обычного».

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Апрель 2023 года, особенно его вторая декада, вошел в тройку самых холодных апрелей за всю историю метеонаблюдений.

#Ольга Храмушкина#Обское море#Лед#ОбьГЭС#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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