Тем временем Обь и впадающая в Обском море Бердь уже практически освободились ото льда, теперь очередь за водохранилищем. О причинах, почему так долго в этом году не тает Обское море, рассказала руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик: «В апреле на протяжении длительного времени в Новосибирской области преобладало поступление воздушных масс с районов Карского моря. Таяние льда зависит от температуры воздуха, а поскольку температура долгое время была ниже нормы, лед тает дольше обычного».