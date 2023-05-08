Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Погода этой весной в Новосибирске крайне нестабильна — чрезвычайно холодный апрель сменился жаркой летней погодой в начале мая, столбил термометра на солнце достигал +30°С. Казалось, бы несколько дней такой жары — и весь лед на Обском море должен растаять, но нет — большая часть поверхности все еще скрыта под льдом.
Тем временем Обь и впадающая в Обском море Бердь уже практически освободились ото льда, теперь очередь за водохранилищем. О причинах, почему так долго в этом году не тает Обское море, рассказала руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик: «В апреле на протяжении длительного времени в Новосибирской области преобладало поступление воздушных масс с районов Карского моря. Таяние льда зависит от температуры воздуха, а поскольку температура долгое время была ниже нормы, лед тает дольше обычного».
Апрель 2023 года, особенно его вторая декада, вошел в тройку самых холодных апрелей за всю историю метеонаблюдений.